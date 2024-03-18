«Металлург» – «Спартак», второй матч. Магнитогорцы уйдут в отрыв

19 марта состоится матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Металлург» – «Спартак». Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу магнитогорцев можно с коэффициентом 2.10. Шансы москвичей оценили в 3.06. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Металлург» – «Спартак» 19 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч «Металлург» – «Спартак» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.50. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.62. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет коэффициент 4.80.

Анализ и прогноз на второй матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Металлург» – «Спартак» (19.03.2024)

Кубок Гагарина стал ещё более непредсказуемым, чем прежде. Причина кроется в новом формате. Уже с четвертьфинала команды Востока и Запада играют между собой. Предугадать дальнейшее развитие событий теперь сложнее. 19 марта во втором матче 1/4 финала плей-офф КХЛ «Металлург» будет принимать «Спартак» на «Арене-Металлург». Начало игры – 17:00 мск.

Андрей Разин продолжает плодотворно работать с «лисами». Сначала бывший тренер «Северстали» привёл магнитогорцев к победе в конференции, а теперь показывает впечатляющие результаты в плей-офф КХЛ. К «Магнитке» очень сложно подобрать ключики. Команда научилась играть разностороннее, умело подстраивает свои схемы под соперников. Огромные плоды приносят установки наставника.

Положительную динамику «Металлургу» задала серия в 1/8 финала Кубка Гагарина с «Амуром» (4-2). Победитель Восточной конференции наверняка подходил ко встречам с хабаровчанами в слегка расслабленном состоянии. Многие недооценивали «амурских тигров». Вряд ли магнитогорцы стали исключением. В итоге до хоккеистов и Андрея Разина быстро дошло, что шутки кончились. Таким образом, к серии с красно-белыми «лисы» подошли в полной готовности и сконцентрированно.

«Спартак» только начинает понимать, что означает плей-офф. В 1/8 финала подопечные Алексея Жамнова играли с «Северсталью», предпочитающей открытый и результативный хоккей. С таким соперником красно-белым было комфортно, можно было забрасывать большое количество шайб и не следить за защитой, рассчитывая на индивидуальное мастерство своей результативной тройки Голдобин — Морозов — Порядин. Но не только эти хоккеисты решают в важные моменты. У «Спартака» очень хороший и сбалансированный состав, в котором у каждого игрока есть возможность забить и принести пользу. Это помогло обыграть «Северсталь» в серии со счётом 4-1. «Гладиаторы» забросили 21 шайбу в пяти встречах, а пропустили — 11.

Подобный подход не сработает с «Металлургом». Ещё раз повторимся: Андрей Разин научился мыслить совершенно по-другому. Он понимает, что с его ресурсами можно пытаться играть в чемпионский хоккей. К сожалению для зрителей, в таком хоккее не бывает много голов, а игра концентрируется вокруг защиты. В первой встрече четвертьфинала плей-офф КХЛ получилось удачно.

«Магнитка» выиграла у «Спартака» всухую со счётом 4:0. Не сказать, что у красно-белых совсем не было моментов. Они были – просто не получилось их реализовать. Не хватило спортивной злости, нужно было добавить ещё силовой борьбы и не пропускать контратаки «лис». В свою очередь, «Металлург» умело пользовался открытыми зонами и возможностью побежать вперёд, а также помогли удаления в составе соперника. По-настоящему круто отыграл Илья Набоков. Он не раз вытаскивал сложные шайбы.

Не играл Илья Ковальчук. На вопрос журналистов, сможет ли он появиться на льду в серии с «Металлургом», Алексей Жамнов конкретики не дал. По его словам, ветеран в отличной форме, он тренируется и готовится. Даже без него в первой половине регулярного чемпионата «Спартак» показывал замечательный хоккей. Но игры с магнитогорцами часто не давались москвичам.

Подопечные Андрея Разина выиграли последние три очные встречи у «Спартака» (3:1, 6:2, 4:0). Вероятнее всего, прервать эту неудачную статистику в выездном матче не получится. «Металлург» просчитывает все ходы наперёд. А если красно-белые захотят включить полную мощь в атаке, то «лисы» способны подхватить этот ритм. У них тоже хватает качественных исполнителей в линии нападения. Отсюда наша ставка на ещё одну победу «лис» за 2.10.

Прогноз и ставки на матч «Металлург» – «Спартак» 19 марта 2024 года

«Лисы» при Андрее Разине играют с особым умом. Они чётко выполняют установку тренера, Илья Набоков способен вытаскивать «мёртвые» шайбы, а нападающие грамотно используют большинство и контратаки. Как играть с таким соперником, Алексей Жамнов не понимал ещё по ходу регулярного чемпионата. Мало что изменилось в плей-офф. Быть может, уже дома «Спартак» начнёт выравнивать счёт в серии, но во втором матче на выезде – вряд ли. На одной атаке далеко не уедешь в плей-офф. Наша ставка на победу хозяев.

Ставка: победа «Металлурга» за 2.10.