«Вегас» — «Тампа-Бэй»: когда матч НХЛ, во сколько начало, какие ставки и прогнозы

20 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вегас» — «Тампа-Бэй». Начало игры — в 5:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Голден Найтс» в основное время можно с коэффициентом 2.16. Успех «Лайтнинг» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.85.

Букмекеры уверены, что матч «Вегас» — «Тампа-Бэй» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.24. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.50.

Действующий обладатель Кубка Стэнли испытывает серьёзные проблемы на последнем отрезке сезона. Он находится на третьей строчке в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. Идущий следом «Калгари» набрал отменный ход, но отстаёт на восемь очков.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 20 марта 2024, среда. 05:00 МСК Вегас Голден Найтс Парадайс Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

«Вегас», напротив, заметно сбавил обороты. В последних 15 встречах он победил только «Сан-Хосе» (4:0), «Торонто» (6:2), «Детройт» (5:3), «Сиэтл» (5:4 ОТ) и «Нью-Джерси» (3:1). Также «Голден Найтс» уступили в серии послематчевых буллитов «Оттаве» (3:4 Б). Во всех остальных случаях они потерпели поражения в основное время.