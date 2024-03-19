«Вегас» — «Тампа-Бэй». Кучеров и Василевский в себе уверены

На матчи с «рыцарями» все команды настраиваются особенным образом. «Молнии» не исключение.

20 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вегас» — «Тампа-Бэй». Начало игры — в 5:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Голден Найтс» в основное время можно с коэффициентом 2.16. Успех «Лайтнинг» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.85.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вегас» — «Тампа-Бэй» 20 марта 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Вегас» — «Тампа-Бэй» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.24. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.50.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вегас Голден Найтс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (20.03.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 20 марта 2024, среда. 05:00 МСК Вегас Голден Найтс Парадайс Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Постепенно близится к завершению регулярный чемпионат НХЛ. В самом разгаре борьба за выход в плей-офф. 20 марта состоится множество встреч. В одной из них на льду «Ти-Мобайл Арены» померяются силами местный «Вегас Голден Найтс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Первое вбрасывание запланировано на 5:00 мск.

Действующий обладатель Кубка Стэнли испытывает серьёзные проблемы на последнем отрезке сезона. Он находится на третьей строчке в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. Идущий следом «Калгари» набрал отменный ход, но он отстаёт на восемь очков.

«Вегас», напротив, заметно сбавил обороты. В последних 15 встречах он победил только «Сан-Хосе» (4:0), «Торонто» (6:2), «Детройт» (5:3), «Сиэтл» (5:4 ОТ) и «Нью-Джерси» (3:1). Также «Голден Найтс» уступили в серии послематчевых буллитов «Оттаве» (3:4 Б). Во всех остальных случаях они потерпели поражения в основное время.

Спад «рыцарей» затянулся, в частности из-за травм лидеров. Однако недавно они приобрели в результате обменов Ноа Хэнифина, Энтони Манта и Томаша Гертла. Состав стал сильнее, но это возмутило многих, ведь «Вегас» уже не первый год использует хитрости по обходу потолка зарплат путём использования долгосрочного списка травмированных.

По информации СМИ, генеральных менеджеров других клубов не устраивает политика «Голден Найтс». Более того, авторитетный иностранный журналист Грэг Вышински поставил на первое место дерби между «Вегасом» и каждой из 31 команд НХЛ. Он подчеркнул, что ничего подобного этому нет.

«Тампа-Бэй», наоборот, после неудачного начала сезона, набрала фантастический ход. В последних девяти встречах она уступила только «Филадельфии» (2:6), «Баффало» (2:3 ОТ) и «Калгари» (3:6). Во всех остальных играх одержала победы, в частности в недавнем выездном матче с «Флоридой» (5:3).

Главным героем встречи стал Стивен Стэмкос. Он оформил дубль и отдал две результативные передачи. Однако также шикарно выступили Андрей Василевский и Никита Кучеров. Голкипер совершил целых 47 сейвов, а 30-летний нападающий забросил шайбу и отдал ассист.

Таким образом Кучеров стал вторым хоккеистом в истории «Тампа-Бэй» по количеству сезонов с 40+ голами (три сезона). Кроме того, он стал четвёртым европейцем за 30 лет, кто набрал 1000 очков в НХЛ, включая плей-офф. До Никиты это удавалось Александру Овечкину, Яри Курри и Яромиру Ягру.

Всего в этом сезоне Кучеров набрал 114 очков (40+74). Вместе со Стэмкосом и Василевским он оказывает огромное влияние на игру команды. Однако пока что «Лайтнинг» располагаются лишь на четвёртой строчке в зоне уайлд-кард турнирной таблицы Атлантического дивизиона. Отставание от идущего на третьем месте «Торонто» составляет семь очков. При этом, у «Мэйпл Лифс» есть игра в запасе.

И сбавлять ход подопечным Джона Купера точно нельзя, ведь по пятам идёт «Детройт». Впрочем, недавно «Тампа-Бэй» здорово усилилась, обменяв Мэтта Дамбу и Энтони Дюклера. Новобранцы моментально влились в команду и помогли одержать три результативные победы подряд во встречах с сильными соперниками.

Помимо «Флориды», «молнии» победили «Рейнджерс» (6:3) и «Филадельфию» (7:0). Поставить на то, что они одержат итоговую победу в предстоящей встрече можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Ждём, что Василевский, Стэмкос и Кучеров снова сделают результат.

Недавно Купер рассказал, почему считает Кучерова лучшим игроком в НХЛ. Он подчеркнул, что команда занимает первое место в лиге по игре в большинстве во многом благодаря Никите. Тренер также поделился мнением, что 30-летний форвард пользуется огромным уважением со стороны всех в лиге и многих лучших игроков.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вегас» — «Тампа-Бэй» 20 марта 2024 года

«Вегас» пребывает на спаде. При этом соперники подходят к матчам с ним с особым настроем из-за хитростей по обходу потолка зарплат. «Тампа-Бэй» пребывает на подъёме. Она классно усилилась, плюс лидеры находятся в шикарном тонусе. Несмотря на то, что встреча состоится в городе Парадайс, в победу молний верится больше.

Ставка: победа «Тампа-Бэй» за коэффициент 1.90.