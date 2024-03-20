Россия — Сербия: когда матч, в каком городе сыграют, где смотреть

21 марта состоится товарищеская встреча Россия — Сербия. Начало игры — в 20:00 мск. Матч пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканал «Матч!».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу россиян можно с коэффициентом 2.55. Успех сербов оценён в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Аналитики уверены, что матч Россия — Сербия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

На мартовские сборы Карпин вызвал практически всех выступающих за границей россиян — Юрия Лодыгина, Андрея Лунёва, Александра Головина, Арсена Захаряна, Далера Кузяева и Алексея Миранчука. Пятеро из шести футболистов проводят шикарные сезоны. Исключение — экс-полузащитник «Динамо». У него возникли проблемы с адаптацией в «Реале Сосьедад».

Сербы тоже не стали мелочиться. На контрольную встречу с Россией они заявили состав, очень близкий к тому, который выступал на чемпионате мира в Катаре и в квалификации на Евро-2024. Изменений мало, но в их числе есть вызов защитника ЦСКА Милана Гаича. В 27 матчах во всех турнирах на клубном уровне в этом сезоне он забил пять мячей и отдал три результативные передачи.