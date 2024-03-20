«Вашингтон» — «Торонто»: прогноз «Чемпионата» на матч регулярного чемпионата НХЛ

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Торонто».

Ставка: победа «Вашингтона» за 2.85.

«Столичные» хорошо провели выездную серию матчей с командами Западной конференции. После крупного поражения во встрече с «Эдмонтоном» (2:7) они выиграли у «Сиэтла» (2:1), «Ванкувера» (2:1) и «Калгари» (5:2). Ведёт команду за собой неутомимый капитан Александр Овечкин, который в минувшей встрече с «Флэймз» оформил дубль.

Россиянин дважды реализовал большинство, обозначив тем самым качественное изменение в своей игре и команды в целом. По ходу сезона Овечкина не критиковал только ленивый, особенно трудно пришлось Александру в январе. Но после паузы на Матч звёзд НХЛ он перезагрузился и уже набрал 52 (21+31) очка по системе «гол+пас».

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 21 марта 2024, четверг. 02:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Торонто Мэйпл Лифс Торонто Кто победит в основное время? П1 X П2

«Торонто» играет хорошо в текущем регулярном чемпионате и заслуженно занимает третье место в Атлантическом дивизионе. От «Тампа-Бэй», в которой выступает Никита Кучеров, «Мэйпл Лифс» оторвались на семь очков и вряд ли упустят возможность в этом сезоне бороться за Кубок Стэнли.

«Вашингтон» прибавил во всех компонентах игры и предельно мотивирован. Команда сплотилась вокруг лидера и бьётся в каждом матче с максимальной самоотдачей. Атакующий стиль «Торонто» удобен для «столичных», поскольку оставляет свободные зоны для контратак. Рекомендуем ставку на победу «Кэпиталз».