«Вашингтон» — «Торонто»: прогноз «Чемпионата» на матч регулярного чемпионата НХЛ

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Торонто».
Ставка: победа «Вашингтона» за 2.85.
«Столичные» хорошо провели выездную серию матчей с командами Западной конференции. После крупного поражения во встрече с «Эдмонтоном» (2:7) они выиграли у «Сиэтла» (2:1), «Ванкувера» (2:1) и «Калгари» (5:2). Ведёт команду за собой неутомимый капитан Александр Овечкин, который в минувшей встрече с «Флэймз» оформил дубль.
Россиянин дважды реализовал большинство, обозначив тем самым качественное изменение в своей игре и команды в целом. По ходу сезона Овечкина не критиковал только ленивый, особенно трудно пришлось Александру в январе. Но после паузы на Матч звёзд НХЛ он перезагрузился и уже набрал 52 (21+31) очка по системе «гол+пас».
«Торонто» играет хорошо в текущем регулярном чемпионате и заслуженно занимает третье место в Атлантическом дивизионе. От «Тампа-Бэй», в которой выступает Никита Кучеров, «Мэйпл Лифс» оторвались на семь очков и вряд ли упустят возможность в этом сезоне бороться за Кубок Стэнли.
«Вашингтон» прибавил во всех компонентах игры и предельно мотивирован. Команда сплотилась вокруг лидера и бьётся в каждом матче с максимальной самоотдачей. Атакующий стиль «Торонто» удобен для «столичных», поскольку оставляет свободные зоны для контратак. Рекомендуем ставку на победу «Кэпиталз».