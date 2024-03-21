Россия — Сербия: прогноз Эдуарда Мора на товарищескую встречу

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Россия — Сербия.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.18.

«Обсудим товарищеский матч между Россией и Сербией, который пройдёт в Москве. Давно у нас не было таких ожидаемых и сильных соперников. В сборную России вызваны все сильнейшие футболисты, они все и приехали. Все вроде бы находятся в хорошем состоянии, плюс ожидаю увидеть всех четырёх легионеров, которые могут выйти в основном составе. Головин, Миранчук, Кузяев и Захарян — все играют, и силы у них есть. Если добавить в нападение Тюкавина, то получается очень хорошая атакующая линия.

В целом получаются у России очень неплохие полузащита и нападение, а вот оборона у нас является слабым звеном. Учитывая, что не играет Джикия, то только Осипенко соответствует линии обороны сборной России.

У Сербии большие возможности в составе, но, к сожалению, главная звезда команды Влахович не сыграет, но и без него есть кому выходить и играть. Если говорить о настрое, то этот матч для России куда важнее, чем для сербов. Сербия продолжает подготовку к чемпионату Европы, а для России такой соперник и такая игра — это впервые за последние годы, и нужно себя проявить в полной мере.

Если по составу сербы и сильнее нас, то по мотивации, желанию сыграть хорошо, полные домашние трибуны — это всё плюс для сборной России. Жду, что игра будет открытая и голов будет много. Сербам убиваться нет никакого смысла, при таких приличных атакующих линиях стоит играть именно в атаку, а у России есть проблемы в обороне.

Я предполагаю, что в матче будут голы, и тут меня удивляет коэффициент на «верховой» тотал. Считаю, что ТБ (2.5) должен проходить в таком матче. Также возьму и тотал именно России больше 1.5 мяча. Третий прогноз — обе забьют. Думаю, что игра будет интересная и «верховая», — приводит слова Мора «РБ Спорт».