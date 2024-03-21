Греция — Казахстан: ставка Александра Мостового на стыковую игру Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч отбора Евро-2024 Греция — Казахстан.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.13.

«В рамках полуфинала стыковых игр квалификации чемпионата Европы 2024 года встретятся Греция и Казахстан. Интересная пара, уверен, что мы увидим тут много борьбы.

Греция довольно неплохо провела отбор на Евро-2024, по крайней мере, она была «лучшей среди прочих». Ведь в соперниках у греков были Нидерланды и Франция. У этих сборных «пиратский корабль» ни разу не выиграл, только один раз отобрал очки у французов (2:2). Но вот во всех остальных турах подопечные Густаво Пойета победили, благодаря чему и финишировали третьими. Из-за рейтинга в Лиге наций Греция сохранила шансы на выход в финальный этап Евро.

Хотя противостоять уже в первом стыковом матче грекам будет очень серьёзный соперник – Казахстан. Долгое время команда претендовала на финиш на первой-второй строчке в своей группе квалификации чемпионата Европы. Но несколько неудач не позволили «ястребам» напрямую выйти из группы. Завершила отбор на турнир команда с шестью победами и четырьмя неудачами, только по дополнительным показателям уступив Финляндии и финишировав четвёртой.

Казахстанцы оставили довольно хорошее впечатление после квалификации Евро-2024. Да, Греция имеет определённый статус в Европе. Но я уверен, что гости тут окажут достойное сопротивление сопернику.

Жду тут голов. Обе команды не собираются отступать ни на шаг. Игра точно будет результативной», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».