Нидерланды — Шотландия: ставка Романа Павлюченко на товарищеский матч

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на товарищеский матч Нидерланды — Шотландия.

Ставка: победа Нидерландов с форой (-1) за 1.75.

«Нидерланды и Шотландия проведут товарищеский матч 22 марта. Интересная игра, хотя, судя по последним результатам шотландцев, особой интриги тут нет.

Дело в том, что «тартановая армия» сейчас идёт на серии без побед из пяти встреч. Три из них пришлись на квалификацию Евро-2024. Помимо ожидаемого поражения от Испании (0:2), подопечные Стива Кларка также потеряли очки во встречах с Грузией (2:2) и с Норвегией (3:3). И если бы серия без побед у Шотландии была больше, то она могла бы вполне легко «пролететь» мимо чемпионата Европы. Но всё-таки победы в первой половине отбора позволили коллективу финишировать вторым, оторвавшись от Норвегии на шесть баллов. Также серия без побед дополнилась у шотландцев двумя товарищескими встречами — 1:3 от Англии и 1:4 от Франции.

А вот Нидерланды показывали совсем другие результаты в последнее время. В шести встречах команда проиграла всего один раз — своему главному конкуренту в отборе на Евро-2024, Франции (1:2). Собственно, как раз французы и опередили подопечных Кумана в группе. Сам же «летучий голландец» без проблем финишировал вторым, оторвавшись от Греции на пять очков. Неудачи с Францией стали единственными для сборной в этом этапе отбора на чемпионат Европы.

Помимо этого, летом Нидерланды принимали участие в финальном этапе Лиги наций. Но там команда ничего не добилась — 2:3 от Хорватии и 2:3 от Италии. Сейчас же я уверен в успехе «оранжевых». Их уровень намного выше, чем у Шотландии, идущей на серии без побед. Думаю, сегодня гости ничего не смогут противопоставить сопернику, имеющему в составе игроков мирового класса», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».