Нидерланды — Шотландия. Идеи Кумана себя изжили

22 марта состоится товарищеский матч Нидерланды — Шотландия. Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу нидерландцев можно с коэффициентом 1.46. Шансы шотландцев оцениваются в 7.20. На ничью дают коэффициент 4.33.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Нидерланды — Шотландия 22 марта 2024 года

Аналитики считают, что игра Нидерланды — Шотландия не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.85. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.11.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Нидерланды — Шотландия (22.03.2024)

Национальные чемпионаты взяли паузу для игр сборных, которым необходимо проверить готовность к стартующему летом ЧЕ-2024. Особый интерес представляет товарищеский матч Нидерланды — Шотландия. Встреча пройдёт в Амстердаме на «Йохан Круифф Арене». Стартовый свисток раздастся в 22:45 мск.

«Оранжевые» относительно успешно прошли квалификацию ЧЕ-2024, заняв в турнирной таблице группы В второе место. Назвать их игру отличной нельзя, поскольку в матчах с Францией подопечные Рональда Кумана были неконкурентоспособны. Они разгромно уступили в выездной встрече со счётом 0:4, а дома проиграли — 1:2.

На фоне сильного соперника сразу проявились все слабые места команды Кумана, а именно медленное продвижение мяча и отсутствие схемы в позиционном нападении. Французы за счёт агрессивного прессинга быстро отбирали мяч и резкими контратаками проходили оборону Нидерландов.

Хотя в составе «оранжевых» линией защиты руководит капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, надёжности ей ощутимо не хватает. По составу это не должно быть уязвимым местом Нидерландов, поскольку там играют Данни Блинд, Натан Аке, Стефан де Врей и другие звёзды, но принцип построения и схема Кумана давно устарели. Они тормозят развитие перспективной команды.

Шотландия также решила задачу по выходу на ЧЕ-2024. «Тартановая армия» напротив, заслуживает добрых слов за свою игру в квалификации. Ей пришлось конкурировать с Испанией и Норвегией, но подопечные Стива Кларка сумели опередить в турнирной таблице команду Эрлинга Холанда.

Уже известен состав группы на ЧЕ-2024 для Шотландии. Ей предстоят игры с Германией, Венгрией и Швейцарией. Учитывая прогресс, который демонстрирует последние два года «тартановая армия», ей вполне по силам занять первое или второе место в таблице.

Стиву Кларку в какой-то мере повезло, что у шотландцев подоспело новое поколение, полное талантливых футболистов. Энди Робертсон из «Ливерпуля» — это признанный лидер. В полузащите отлично взаимодействуют Скотт Мактоминей («МЮ») и Льюис Фергюсон («Болонья»).

Нидерланды в атаке больше полагаются на индивидуальное мастерство нападающих, а Шотландия сильна командным взаимодействием. Подопечные Стива Кларка быстро проходят центр поля и создают много моментов. В этом они напоминают Францию, от которой «оранжевые» недавно пропустили шесть мячей. Предполагаем, что «обе забьют» за 2.11.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Нидерланды — Шотландия 22 марта 2024 года

Нидерланды дома играют больше в позиционном нападении. Они много владеют мячом и разыгрывают комбинации, при этом защита поднимается высоко, открывая пространство для контратак Шотландии. Тем не менее оборона «тартановой армии» часто допускает грубые ошибки под давлением. Мы предполагаем, что сыграет «обе забьют».

Ставка: обе забьют за 2.11.