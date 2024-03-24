«Каролина» — «Торонто»: во сколько начало матча НХЛ, какие прогнозы и ставки

25 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» — «Торонто». Начало игры — в 1:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Харрикейнз» в основное время можно с коэффициентом 2.14. Успех «Мэйпл Лифс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.90.

Букмекеры считают, что матч «Каролина» — «Торонто» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.61, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.24. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.70.

До обидного поражения в последнем матче с «Вашингтоном» (6:7 Б) «Каролина» не проигрывала пять встреч кряду. И, что характерно, победила она ряд сильных соперников — «Флориду» (4:0), как раз «Торонто» (5:4 Б), «Оттаву» (7:2), «Айлендерс» (4:1) и «Филадельфию» (3:2 ОТ).

«Торонто» занимает третье место по результативности в лиге, но это ещё при том, что он провёл на несколько матчей меньше, чем конкуренты. В 69 встречах «кленовые листья» забросили 257 шайб.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 25 марта 2024, понедельник. 01:00 МСК Каролина Харрикейнз Роли Не начался Торонто Мэйпл Лифс Торонто Кто победит в основное время? П1 X П2

Несмотря на невероятную результативность, подопечные Шелдона Кифа занимают лишь третью строчку в турнирной таблице Атлантического дивизиона. Проблема в том, что они очень много пропускают. Несмотря на старания Ильи Самсонова и его сменщика Джозефа Уолла, в 69 матчах «Торонто» пропустил 218 шайб.