«Каролина» — «Торонто». Кузнецов и Мэттьюс — достойные соперники

У россиянина открылось второе дыхание. Остона сравнивают с Овечкиным. Он уже забросил 58 шайб в сезоне.

25 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» — «Торонто». Начало игры — в 1:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Харрикейнз» в основное время можно с коэффициентом 2.14. Успех «Мэйпл Лифс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Каролина» — «Торонто» 25 марта 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Каролина» — «Торонто» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.61, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.24. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.70.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Торонто Мэйпл Лифс» (25.03.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 25 марта 2024, понедельник. 01:00 МСК Каролина Харрикейнз Роли Не начался Торонто Мэйпл Лифс Торонто Кто победит в основное время? П1 X П2

Постепенно близится к завершению регулярный чемпионат НХЛ. Впереди всё самое интересное. 25 марта состоится множество встреч. В одной из них на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в городе Роли местная «Каролина Харрикейнз» примет «Торонто Мэйпл Лифс». Первое вбрасывание запланировано на 1:00 мск.

До обидного поражения в последнем матче с «Вашингтоном» (6:7 Б) «Каролина» не проигрывала пять встреч кряду. И, что характерно, победила она ряд сильных соперников — «Флориду» (4:0), как раз «Торонто» (5:4 Б), «Оттаву» (7:2), «Айлендерс» (4:1) и «Филадельфию» (3:2 ОТ).

Род Бриндамор считает игру с «Вашингтоном» странной. Он поделился мыслями, что все отскоки были в пользу соперника. «Каролина» смотрелась не хуже. Важную роль сыграли удаления и две отменённые шайбы. Ну и в серии послематчевых буллитов «ураганы» оказались менее удачливы.

Встреча стала одной из худших в сезоне для Петра Кочеткова. Талантливый 24-летний голкипер совершил только 19 сейвов и пропустил шесть шайб. У него не получилось остановить Александра Овечкина, сократившего отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов лиги до 48 шайб. Капитан «столичных» забил гол и отдал один ассист.

В предстоящем матче Кочеткова, вполне возможно, будет ждать ещё больше работы. «Торонто» занимает третье место по результативности в лиге, но это ещё при том, что он провёл на несколько матчей меньше, чем конкуренты. В 69 встречах «кленовые листья» забросили 257 шайб.

58 голов забил Остон Мэттьюс, которого часто сравнивают с Овечкиным. 26-летний американец установил рекорд «Торонто» по матчам с 2+ голами в одном сезоне НХЛ (16 встреч). Это лучший результат в лиге за 31 год. Даже удивительно, что нападающий не сумел забить Кочеткову в последней игре.

В недавней встрече с «Вашингтоном» Мэттьюс оформил дубль и отдал три результативные передачи. Он вышел на второе место в истории «Мэйпл Лифс» по матчам с 5+ очками за сезон (две игры). Для того чтобы повторить рекорд Фрэнка Маховлича, Остону необходимо провести ещё одну такую встречу. Время есть.

Несмотря на невероятную результативность, подопечные Шелдона Кифа занимают лишь третью строчку в турнирной таблице Атлантического дивизиона. Проблема в том, что они очень много пропускают. Несмотря на старания Ильи Самсонова и его сменщика Джозефа Уолла, в 69 матчах «Торонто» пропустил 218 шайб.

Есть все основания полагать, что грядущий матч получится результативным. ТБ 6.5 шайбы принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. «Каролина» в 71 встрече пропустила 194 шайбы, а забросила 245. В скором будущем её показатели в атаке могут стать ещё лучше.

Не так давно «Харрикейнз» обменяли у «Вашингтона» Евгения Кузнецова. В последних шести встречах в составе «Каролины» он забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. Россиянин начал с чистого листа. Он постепенно возвращает утраченные кондиции.

Теперь вместо критики Кузнецов получает только похвалу и овации. «Кэпитал Уан-Арена» встретила Кузнецова очень тепло. Игра с бывшей командой наверняка даст нападающему дополнительный эмоциональный заряд. Будет здорово, если он порадует результативностью в предстоящем матче.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Каролина» — «Торонто» 25 марта 2024 года

Нас ждёт интересный матч. Встретятся одни из самых результативных команд лиги, у которых при этом временами наблюдаются провалы в обороне. Даже стараний их голкиперов, обладающих высоким уровнем мастерства, временами оказывается недостаточно. Последняя очная встреча ознаменовалась большим количеством заброшенных шайб. В этот раз вполне может быть что-то подобное.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 2.20.