СКА — «Автомобилист»: во сколько начало матча Кубка Гагарина, где смотреть, какой прогноз

25 марта состоится пятый матч 1/4 финала плей-офф КХЛ СКА – «Автомобилист». Начало игры — в 19:30 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканал «Матч!».

Пока счёт в серии 3-1 в пользу команды из Екатеринбурга. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.68. Шансы екатеринбуржцев оценили в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Аналитики считают, что матч СКА – «Автомобилист» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.95, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.85. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 2.25. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 7.00.

Армейцы с Невы оставляют от своей игры двоякие ощущения. С одной стороны, никто не сомневается в их возможностях, ресурсах и опыте. С другой — они по-прежнему нестабильны и не выглядят претендентами на Кубок Гагарина.

«Автомобилист» прошёл в 1/8 финала «Ак Барс» со счётом 4-1 в серии. Это тянуло на сенсацию, но только на бумаге. Екатеринбуржцы выиграли на характере – бесспорно, он у них есть. Правда, уже после первого матча со СКА стало ясно, что дело не только в характере. Такие отличные результаты в плей-офф КХЛ – это показатель стабильности, работающей тактики и уверенности хоккеистов в своих силах.