СКА — «Автомобилист», пятый матч. Ротенберг разгадал Заварухина

25 марта состоится пятый матч 1/4 финала плей-офф КХЛ СКА – «Автомобилист». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.68. Шансы екатеринбуржцев оценили в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала плей-офф КХЛ СКА — «Автомобилист» 25 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч СКА – «Автомобилист» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.95, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.85. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 2.25. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 7.00.

Анализ и прогноз на пятый матч 1/4 финала плей-офф КХЛ СКА — «Автомобилист» (25.03.2024)

Как бы симпатично не выглядели подопечные Николая Заварухина в серии с командой Романа Ротенберга, а эксперты продолжают не верить в их выход в полуфинал Кубка Гагарина. Доказывать обратное – это в стиле екатеринбуржцев. 25 марта в пятом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ СКА будет принимать «Автомобилист» на «СКА-Арене». Начало игры – не ранее 19:30 мск.

Армейцы с Невы оставляют от своей игры двоякие ощущения. С одной стороны, никто не сомневается в их возможностях, ресурсах и опыте. С другой — они по-прежнему нестабильны и не выглядят претендентами на Кубок Гагарина. Да, 1/8 финала плей-офф КХЛ СКА прошёл уверенно, обыграв «Торпедо» со счётом 4-1 в серии, но у нижегородцев ещё во второй части регулярки образовались проблемы. Даже появилось недопонимание с тренером.

Вряд ли автозаводцы со всей серьёзностью могли хоть как-то удивить подопечных Романа Ротенберга. К тому же в розыгрыше Кубка Гагарина на первый план часто выходит бдительность в защите. Этого у нижегородцев никогда не было. Наверняка у СКА появилось удовлетворение, когда стал известен соперник по четвертьфиналу. Но длилось оно недолго.

«Автомобилист» прошёл в 1/8 финала «Ак Барс» со счётом 4-1 в серии. Это тянуло на сенсацию, но только на бумаге. Да, у казанцев полно звёздных нападающих, очень опытный тренер Зинэтула Билялетдинов. Но здесь заметна параллель с «Торпедо». Тоже неубедительный сезон. Можно даже сказать, что он был совсем не чемпионским для «барсов». Да и разногласия с наставником отражались на игре хоккеистов. Возможно, поэтому он решил уйти.

Екатеринбуржцы выиграли на характере – бесспорно, он у них есть. Правда уже с первого матча со СКА так не казалось. Такие отличные результаты в плей-офф КХЛ – это показатель стабильности, работающей тактики и уверенности хоккеистов в своих силах. Первую встречу в четвертьфинале «Автомобилист» выиграл у петербуржцев со счётом 3:2. Было близко к ничьей в основное время, но подопечные Николая Заварухина дожали соперника.

Во втором матче «Авто» выиграл более убедительно – 3:1. На этот раз одну из шайб удалось забросить даже в меньшинстве. Но то ли в дальнейшем у екатеринбуржцев стал пустеть бензобак, а возможно, СКА начал понимать, как играть с соперником. В третьей встрече команда Ротенберга сыграла вничью в основное время благодаря голу Грицюка в середине третьего периода. Но в овертайме екатеринбуржцы оказались удачливее и забросили победную шайбу на 18-й минуте.

Сдаваться СКА точно не собирался. Наверняка Ротенберг продолжал думать, делал выводы и решил изменить подход к игре. В минувшей очной встрече петербуржцы разгромили команду Николая Заварухина со счётом 5:2. При отставании в одну шайбу (2:3) «Автомобилист» снял вратаря, а Хайруллин оформил дубль в пустые ворота.

По игре екатеринбуржцы почти в два раза чаще бросали в створ ворот, но их подводила реализация. Плюс отличный матч провёл на воротах Никита Серебряков. Он сделал 47 сейвов и установил личный рекорд сезона. А вот Николай Заварухин остался недоволен работой своего основного голкипера. После двух пропущенных шайб тренер заменил Аликина.

Создаётся впечатление, что «Автомобилист» начал сыпаться, не справился с давлением и просел физически. СКА в этом плане более подготовлен и стрессоустойчив. На домашней арене подопечные Ротенберга смогут выиграть ещё одну встречу. Возможно, не так результативно, но по делу. Екатеринбуржцам лучше готовиться к возвращению домой и закрывать серию при своих трибунах. Поставим на победу хозяев за 1.68.

Прогноз и ставки на матч СКА — «Автомобилист» 25 марта 2024 года

СКА подобрал ключики к Аликину и обороне екатеринбуржцев. Хотя счёт последнего матча вряд ли отражает реальность. Екатеринбуржцы чаще бросали, имели больше шансов, но подвела реализация. Да и вратарь был не в форме. Плюс две шайбы петербуржцы забросили в пустые ворота. В гостях подопечным Николая Заварухина будет непросто играть. Армейцы с Невы сохранят победный импульс. Хоть и в успех в серии СКА не верится, но домашняя игра останется за ним, а там посмотрим.

Ставка: победа СКА за 1.68.