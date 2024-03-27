Эксперты назвали фаворита Евро-2024

Вчера определились три последних участника финальной части Евро-2024. Ими стали сборные Грузии, Украины и Польши, выигравшие в финалах стыковых путей. Финальная часть пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Аналитики букмекерских контор оценили шансы команд выиграть турнир.

По мнению экспертов, фавориты турнира — сборные Англии и Франции. Шансы команды Грета Саутгейта оценили коэффициентом 4.50, а на французов дают 4.80. Англия на групповом этапе сыграет со Словенией, Данией и Сербией, а соперниками команды Дидье Дешама стали Польша, Нидерланды и Австрия.

Поставить на хозяев турнира — Германию — можно за 7.50. Подопечные Юлиана Нагельсмана встретятся на первом этапе с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

За 9.00 можно сделать ставку на Испанию, а за 10.00 — на Португалию. Соперники испанцев по групповому раунде — Хорватия, Италия и Албания, а португальцам предстоит сразиться с Турцией, Грузией и Чехией.

На действующего чемпиона Европы — сборную Италии — дают коэффициент 15.00. Такой же котировкой оценили и шансы команды экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско — сборной Бельгии. Ромелу Лукаку и компания в группе сыграют со Словакией, Румынией и Украиной. Поставить на сборную Нидерландов можно за 17.00.

Шансы остальных команд оценивают существенно ниже. Главные аутсайдеры Евро-2024, по оценке букмекеров, — Албания, Грузия и Словакия. На любую из этих сборных можно поставить с коэффициентом 500.00.