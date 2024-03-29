Даниил Медведев — Янник Синнер: во сколько начало матча в Майами, кто фаворит, прогноз

29 марта Даниил Медведев и Янник Синнер сыграют в матче 1/2 финала «Мастерса» в Майами. Начало — не ранее 22:00 мск. Эксперты отдают предпочтение итальянцу: коэффициент на его победу составляет 1.47. Шансы россиянина оценили коэффициентом 2.70.

Аналитики считают, что матч 1/2 финала «Мастерса» в Майами Даниил Медведев – Янник Синнер получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.85, а тотал меньше 22.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.95. Поставить на победу итальянца со счётом 2:0 по сетам можно за 2.28.

С начала сезона 2023 года эта игра станет седьмой в полуфиналах и финалах АТР, в которой календарь или, может, судьба сводили россиянина и итальянца. Они встречаются гораздо чаще остальных теннисистов. Жаль, что статистика не в пользу четвёртой ракетки мира. Синнер выиграл четыре последних очных матча у Медведева кряду. Но надежду оставляет тот факт, что они были упорными.

Главное преимущество Янника перед Даниилом – это скорость, острые подачи и молодость. Медведев может выиграть за счёт опыта и рабочего плана, который уже пора бы придумать, проиграв четыре последние очные встречи Синнеру. Именно два первых сета получаются у россиянина наиболее удачными. Он должен сделать ставку на них и поднажать.