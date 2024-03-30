«Крылья Советов» — «Зенит»: ставка Романа Павлюченко на матч РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 1.80.

«Крылья Советов» на своём поле примут «Зенит» в 22-м туре чемпионата России. Жду тут уверенной победы гостей – им просто нельзя сейчас терять очки.

«Зенит» успешно воспользовался проблемами «Краснодара» после возвращения с зимней паузы. «Быки» не выиграли в обоих турах, набрав всего одно очко. Команда Семака тоже сперва имела проблемы со «Спартаком» (0:0), но затем она уверенно переиграла «Урал», забив четыре мяча – 4:1.

Теперь «Зенит» снова идёт первым в чемпионате России. Хотя ситуация пока для питерцев не такая уж хорошая. «Краснодар» и «Динамо» имеют минимальный разрыв с ними. Так что сине-бело-голубым необходимо продолжать выигрывать, чтобы отрываться от преследователей.

«Крылья Советов» находятся совсем не в лучшей форме. В двух турах после зимней паузы клуб только проигрывал – 0:2 от «Ростова» и 0:2 от ЦСКА. А вот если брать и матчи из 2023 года, то серия неудач самарцев уже насчитывает три матча.

Но до этих поражений подопечные Осинькина выступали лучше, благодаря чему сейчас они идут не так низко в турнире – на восьмой строчке с 29 очками. Разрыв с соседями выше и ниже у «Крыльев» примерно одинаковый. Правда, последние результаты команды не внушают доверия, конечно.

Я тут, само собой, склоняюсь к победе «Зенита». Клуб только вернулся на первое место – ему необходимо и дальше выигрывать, чтобы отрываться от «Краснодара» с «Динамо». «Крылья Советов» же находятся в далеко не лучшей форме. Хозяевам поля не на что рассчитывать», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».