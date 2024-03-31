«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на игру АПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Арсенал».

Ставка: тотал «Манчестер Сити» больше 1,5 за 1.90.

«Для «Арсенала» все замечательно заканчивалось до международной паузы, потому что команда бьет один рекорд за другим, забивает по 5 мячей с копейками в выездных матчах и вообще — Микель Артета в этом плане феерит абсолютно.

Делай ставки в БЕТСИТИ и получи фрибет до 100 000 рублей!

Домашний стадион, привычная атмосфера, помимо истории и статистики, есть еще ощущение, что даже если «Арсенал» забьет, то «Сити» может перевернуть эту игру.

«Сити» хорош, «Арсенал» хорош, и для них это будет поворотная точка. Но я думаю одного мяча «Сити» будет явно недостаточно, чтобы победить в этой игре, потому что «Арсенал» свои шансы точно найдет и, скорее всего, реализует, а «Сити» надо играть только на победу. Поэтому тотал «Манчестер Сити» больше 1,5 – мой выбор», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

Реклама. Рекламодатель: ООО «Фортуна»