«Манчестер Сити» — «Арсенал»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Англии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Арсенал».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.96.

«Манчестер Сити» примет дома «Арсенал». Можно сказать, что это почти финал для обоих соперников. С другой стороны, они сейчас находятся в такой ситуации, что для них каждый матч – финал.

«Арсеналу», конечно, повезло в последнем туре. Клуб был очень близок к ничьей в игре с «Брентфордом». Победный мяч Хаверц забил только на 86-й минуте. И эта победа была очень важна, ведь «Ливерпуль» и «Ман Сити» поделили очки между собой в очной встрече. Причем по моментам команда Клоппа даже была чуть ближе к виктории, плюс опять судейство в Англии вызывало вопросы. Вполне подопечные Гвардиолы могли бы и совсем не набрать очков. Но итог – 1:1.

Благодаря таким результатам «Арсенал» занял первое место в таблице. Но «Ливерпуль» он обгоняет только по дополнительным параметрам. А «Ман Сити» уступает им обоим только на один балл. Сумасшедшая интрига в Премьер-лиге, конечно. Сразу три клуба вполне претендуют на чемпионство.

Если говорить о матчах сборных, то там ни у кого преимущества сильно нет – у обоих соперников ключевые игроки принимали участие в играх национальных команд. Тренер норвежской сборной задействовал в недавнем матче и Холанда, и Эдегора. Также под вопросом участие в матче Кевина Де Брёйне.

В целом я тут всё равно чуть больше верю в победу «Ман Сити». Начинается кульминация сезона – главные игры, в которых нужно побеждать. Тут ещё и соперник принципиальный. Думаю, на своём поле подопечные Гвардиолы одержат победу просто за счёт опыта», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».