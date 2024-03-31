«Манчестер Сити» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ 31 марта

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Арсенал».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.97.

«Манчестер Сити» против «Арсенала». Сильнейшие команды чемпионата, которые ведут прямую борьбу за чемпионство. Правда, у них есть ещё третий конкурент – «Ливерпуль». В любом случае результат этого противостояния важен обоим клубам.

Ситуация в верхушке турнирной таблицы Премьер-лиги складывается, конечно, почти уникальная. Всё ещё три команды имеют все шансы на победу. «Арсенал» и «Ливерпуль» делят первое место, при этом команда из Лондона стоит выше из-за дополнительных параметров. А вот «Ман Сити» идёт третьим, но уступает им всего лишь на один балл.

«Арсенал» выступает просто блестяще, идёт на длинной серии побед, много забивает. Хотя, в общем-то, тяжёлых соперников у него в лиге не было. Можно вспомнить разве что «Ньюкасл» — 4:1. Более сложное противостояние у подопечных Артеты было в Лиге чемпионов – там они прошли «Порту» (0:1 и 2:0).

А вот у «Манчестер Сити» был более сложный график в последнее время. Собственно, очки за это время команда один раз и потеряла – 1:1 с другим конкурентом в борьбе за чемпионство, с «Ливерпулем». До этого были без особых проблем обыграны «горожанами» «Ман Юнайтед» (3:1) и «Лутон Таун» (6:2). А в ЛЧ подопечные Гвардиолы уверенно прошли «Копенгаген» (дважды 3:1).

В целом их шансы сейчас примерно равны. Более того, в двух очных предыдущих встречах в этом сезоне победа доставалась «Арсеналу». Но именно сейчас я всё равно больше поверю в успех «Ман Сити». Начинается важнейшая стадия в сезоне, «горожане» будут собранны и сконцентрированы. Также ключевые игроки вернутся из сборных, и опыта у «Арсенала» в этом плане меньше – «канонирам» будет тяжелее с ходу показать равный футбол в игре с «горожанами», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».