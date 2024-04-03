«Урал» — «Локомотив»: прогноз Семёна Зигаева на матч Кубка России в Екатеринбурге

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Урал» — «Локомотив».

Ставка: «Локомотив» не проиграет и обе забьют за 2.25.

«Урал» не без проблем дошёл до второго этапа плей-офф, команда Виктора Гончаренко заняла третье место в своей группе и смогла квалифицироваться только в Путь регионов. Уральцы трижды проиграли в своём квартете и не смогли претендовать на первые два места.

В первом этапе игр на выбывание «Урал» столкнулся с «Родиной», матч получился сложным, счёт на седьмой минуте открыл Александр Юшин. Екатеринбуржцы пытались отыграть практически весь матч, а сделать это смогли только в самой концовке. Алексей Каштанов забил с пенальти на 75-й минуте и перевёл встречу в серию пенальти. И тут уже команда из Екатеринбурга была значительно сильнее москвичей. Итоговый счёт в одиннадцатиметровых — 5:2, «Урал» идёт дальше.

«Локомотив» без проблем прошел групповой этап. 13 очков и заслуженное первое место. В раунде плей-офф москвичам противостояла «Балтика», пройти команду Игнашевича для железнодорожников оказалось непреодолимой задачей. 2:2 в первой игре, а в ответной Наир Тикнизян забил в самом дебюте матча, но удержать преимущество «Локо» не смог. Данила Козлов счёт сравнял. До конца встречи отличиться никому не удалось, а в серии пенальти удачливее были калининградцы. «Балтика» побеждает со счетом 7:6, а «Локомотив» отправляется в Путь регионов.

Любопытно, что «Урал» и «Локомотив уже встречались на групповом этапе и в этих встречах команды одержали по победе в домашних матчах. В Москве железнодорожники выиграли 2:1, в гостях уступили по пенальти. Небольшим фаворитом в предстоящем матче выглядит как раз «Локо», но я предлагаю немного разнообразить ставку и рискнуть. Дома «Урал» — неуступчивая команда и забить может кому угодно. Поэтому ставка «обе забьют + «Локомотив» не проиграет» выглядит как логичный выбор», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».