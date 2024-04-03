«Металлург» — «Автомобилист»: ставка Анатолия Емелина на матч Кубка Гагарина

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Автомобилист».

Ставка: победа «Автомобилиста» за 3.25.

«В Магнитогорске стартует вторая полуфинальная серия Кубка Гагарина, в которой встретятся местный «Металлург» и «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Итак, нас ждёт чисто уральское противостояние. И оно будет суровым. Подопечные Андрея Разина сначала убрали со своего пути хабаровский «Амур» (4-2), а затем московский «Спартак», и тоже в шести матчах. Сейчас Данила Юров, Владислав Ерёменко, Дмитрий Силантьев и их партнёры постараются сделать первый шаг на пути в финал.

Николай Заварухин со своей командой превратились в настоящую грозу авторитетов. Они уверенно выбили из плей-офф казанский «Ак Барс» и питерский СКА. Оба раза по 4-1! Алексей Макеев, Андрей Обидин, Анатолий Голышев и компания точно способны на то, чтобы не просто потрепать нервы очередному гранду, а отправить его наблюдать за финалом со стороны. Да, в минувшей регулярке «Магнитка» выиграла у «Автомобилиста» три матча из четырёх, в том числе оба дома – 2:1 (Б) и 4:2. Но похоже, что у нас в лиге появилась команда, которая на самом деле использовала «гладкий» чемпионат как подготовку к главным матчам.

«Автомобилист» опять начнёт серию с победы», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».