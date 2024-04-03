«Арсенал» — «Лутон Таун»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Лутон Таун».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-2) за 1.70.

«Арсенал» и «Лутон Таун» сыграют в 31-м туре чемпионата Англии. Тяжёлый график матчей в АПЛ, на днях «канониры» провели важнейший матч с «Ман Сити», и вот уже ещё одна игра. Хотя соперник тут команде Артеты попался не такой уж сложный.

Тяжёлый матч «Арсенал» провёл против «Манчестер Сити» пару дней назад. «Горожане» больше контролировали ход встречи, держали мяч у себя. «Канониры» же довольствовались контратаками и даже были чуть ближе к голу. Но итог – нулевая ничья. Теперь в чемпионской гонке вперёд вышел «Ливерпуль» — его отрыв от «Арсенала» составляет два очка.

Сыграв вничью с «Ман Сити», «пушкари» прервали свою серию побед. Очень уверенно выступает команда, много забивает и доминирует на поле. А вот про «Лутон Таун» такое сказать, конечно, сложно. Команда борется за выживание – сейчас она идёт на 18-м месте и уступает «Ноттингем Форест» только по дополнительным параметрам.

В последних матчах «шляпники» чередовали ничьи и поражения. Удалось набрать очки им у других соперников из нижней части таблицы – 1:1 с «Кристал Пэлас» и с «Ноттингем Форест». Но в этой игре у «Лутона» шансов нет. «Арсенал» находится в чемпионской гонке – в подобном матче он просто не может себе позволить потерять очки», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».