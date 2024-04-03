«Металлург» — «Автомобилист»: прогноз «Чемпионата» на первый матч серии плей-офф КХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на первый матч серии Кубка Гагарина «Металлург» — «Автомобилист».

Ставка: победа «Автомобилиста» с учётом овертайма за 2.34.

«Андрей Разин замечательно использует разносторонность и глубину состава «Металлурга». Он тактически гибок и не боится рисковать. До сих пор эти качества приносили плоды. «Лисы» закончили регулярку на первом месте в Восточной конференции, а затем обыграли «Амур» — 4-2 и «Спартак» — 4-2.

У «Автомобилиста» более возрастной состав. В составе этого коллектива полно опытных игроков. В прошлом сезоне подопечные Заварухина очень обидно вылетели из Кубка Гагарина, проиграв в первом раунде как раз «Металлургу» со счётом 3-4.

У екатеринбуржцев было больше времени на восстановление перед грядущим матчем и разбор слабых сторон соперника. Николай Заварухин очень хорошо подготовил команду к плей-офф. Все шесть встреч в текущем розыгрыше Кубка Гагарина в гостях его подопечные выиграли в основное время. Это не что иное, как правильный настрой и очень грамотная работа тренера. Раньше у «Авто» регулярно наблюдались проблемы с выездными матчами.

Однако на этот раз «Автомобилист» начал обе серии с двух гостевых побед. 2:1 и 4:0 в Казани, 3:2 и 3:1 в Санкт-Петербурге. Удивительный показатель. На таком фоне коэффициент 2.34 на победу «Автомобилиста» с учётом дополнительного времени выглядит соблазнительно. На данный момент кажется, что их шансы как минимум не хуже. Особенно учитывая лишние дни на восстановление и подготовку».