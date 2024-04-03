«ПСЖ» — «Ренн»: прогноз «Чемпионата» на матч Кубка Франции

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на полуфинальный матч Кубка Франции «ПСЖ» — «Ренн», который пройдёт 3 апреля.

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1.5) за 2.20.

«Ренну» сложнее сконцентрироваться на Кубке Франции. Сразу после полуфинала гостям предстоит встретиться в Лиге 1 с «Монако». В турнирной таблице первенства красно-чёрные располагаются на восьмой строчке. Если они хотят закончить сезон в зоне еврокубков, необходимо добавлять.

Отставание от занимающего шестую строчку «Ланса» сравнительно небольшое — три очка. «Ренн» уже мог бы располагаться в зоне еврокубков, если бы не неудачи в последних играх. В минувших четырёх турах команда победила только «Марсель» (2:0). Вничью она сыграла с «Лиллем» (2:2), а уступила «Лорьяну» (1:2) и «Страсбургу» (0:2).

Отразилась на красно-чёрных усталость после сложных матчей с «Миланом» в Лиге Европы. Они отдали все силы, но всё равно не сумели выйти в 1/8 финала турнира. Путь в еврокубки через Кубок Франции вроде бы гораздо короче, да только с жеребьёвкой совсем не повезло. «ПСЖ» гораздо мощнее. И не особенно отвлекается на Лигу 1: там парижане везут ближайшему преследователю аж 12 очков.

В нынешнем состоянии «Ренну» не по силам навязать борьбу «ПСЖ». Поставить на победу парижан с форой (-1.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. Ждём от хозяев уверенной игры и итогового успеха с разницей в пару-тройку мячей.