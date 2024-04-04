«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Александра Мостового на матч АПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч английской Премьер-лиги «Челси» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: ТБ 3 за 1.70.

«Тут будет встреча двух соперников, чьи игры не так легко прогнозировать. Хотя в этом плане «синие» стали чуть стабильнее. А вот «красных дьяволов» всё так же «лихорадит».

Показательный пример нынешней формы МЮ – два последних матча. До паузы на игры сборных клуб действительно добыл очень важную и сложную победу в матче с «Ливерпулем». Там инициатива переходила от одного соперника к другому несколько раз. Подопечные тен Хага сумели доиграть до последнего – забили на последних минутах дополнительного времени и выбили «красных» из Кубка Англии. Но вот уже на прошлых выходных манкунианцы проводят провальный матч с «Брентфордом» в АПЛ, в котором забивают единственный мяч в добавленное время и сразу же пропускают – 1:1.

Да, можно сказать, что последняя игра «Челси» схожа с МЮ – 2:2 с «Бёрнли». Причём ситуация ухудшается для «синих», если вспомнить, что во втором тайме их соперник ещё и играл вдевятером! И «Бёрнли» умудрился дважды забить в такой ситуации. Однако я бы всё-таки не стал брать этот матч за основу суждений о команде Почеттино. «Пенсионеры» уже несколько месяцев демонстрируют неплохой футбол – уверенных побед у них намного больше, чем таких встреч, как с «Бёрнли».

По факту обе команды уже почти ни за что не борются в АПЛ. «Челси» давно застрял в середине таблицы. «МЮ» же вроде как идёт рядом с «Тоттенхэмом» из топ-5, но разрыв между ними уже достаточно большой – восемь очков. Сократить такое расстояние нынешней команде тен Хага будет тяжело.

В общем, особой мотивации играть в закрытый футбол и бороться тут всеми силами за очки у команд нет. Жду яркого и задорного футбола. Они явно много забьют – сделают то, чего ждут от них фанаты», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».