«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Челси» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Челси» за 2.00.

«Это два соперника, которых «швыряет» от одного результата к другому. Но всё же чуть больше я тут верю в успех хозяев поля.

Казалось, что «Челси» прибавил в последние месяцы. Клуб добился явного прогресса в сравнении с началом сезона, когда совсем разрозненно выступали «синие». Команда Почеттино перестала часто проигрывать и начала стабильно набирать очки. Только в финале Кубка лиги коллектив проиграл недавно «Ливерпулю».

И статус сильного и крепкого клуба начал закрепляться за «Челси» до последнего тура АПЛ. В нем подопечные Почеттино не смогли обыграть одного из главных аутсайдеров лиги – «Бёрнли». Более того, соперник ещё в первом тайме остался играть вдевятером, после чего сумел забить дважды. В итоге – «Челси» всего лишь одно очко набрал в этой игре (2:2).

А вот про прогресс «Ман Юнайтед» сказать особо нечего – он не так заметен, как в случае с «Челси». Подопечные тен Хага продолжают выступать «как получится», отталкиваясь от соперника. В случае с «красными дьяволами» их победу над «Ливерпулем» в Кубке Англии (4:3) можно было назвать исключением. А вот невзрачная ничья с «Брентфордом» в прошлом туре АПЛ (1:1) – уже больше похоже на привычный в этом сезоне «МЮ».

У «Челси» тут ещё будет важный фактор – домашнее поле. Да и в их игре в первом круге «синие» достаточно безвольно проиграли «Ман Юнайтед». Сейчас команда Почеттино захочет взять реванш, что у неё, я думаю, получится», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».