«Челси» — «МЮ»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «МЮ».

Ставка: обе забьют во втором тайме за 2.38.

«На «Стэмфорд Бридж» приезжает «Манчестер Юнайтед» после ужасной по качеству игры против «Брентфорда» (1:1). Если бы «Брентфорд» выиграл со счётом 3:0 или 4:0, то никто бы не удивился.

У «Челси» выходные были также не очень хорошие. Игра против «Бёрнли» закончилась вничью — ну так себе воспоминания.

Матч с «Манчестер Юнайтед» должен быть результативным. Они всегда играют ярко. Обе забьют — это как земля за колхозом.

Я бы обратил внимание на ставку обе забьют, но во втором тайме. В последних четырёх матчах «Челси» во втором тайме что-то да засовывает в ворота соперников. У «Манчестер Юнайтед» в последних матчах также голы во второй половине.

Во втором тайме точно будет много событий, потому что и те и другие не безупречны. Обе забьют во втором тайме — это симпатичный вариант на такой матч», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».