«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ 4 апреля

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.66.

«Обсудим матч чемпионата Англии, в котором «Челси» примет «Манчестер Юнайтед». Вывеска крутая, но на деле играют команды, которые занимают 11-е и 6-е места.

У обеих команд есть проблемы, а именно по игре без мяча. Недавно «Манчестер Юнайтед» играл с «Брентфордом» и позволил 31 раз ударить по своим воротам. Это явно перебор, причём «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне по этому показателю и по моментам у своих ворот одна из худших команд в АПЛ.

«Челси», в свою очередь, в домашнем матче против «Бёрнли» позволил сопернику пробить 17 раз по своим воротам. Сыграли 2:2, но вполне могли и уступить команде, которая борется за выживание.

В общем, у тех и у других есть проблемы в обороне, поэтому от этого и надо плясать. В атаке обе команды создают достаточно моментов. Игроков создавать моменты и реализовывать вполне хватает. Опять же, вывеска и статус соперника побудят игроков продемонстрировать все свои преимущества.

Мне кажется, что в этой игре самое очевидное — это ставить на голы и не стоит предугадать победителя или исход матча. Предпочтительней выглядит «Челси», но я бы туда не лез. ТБ 2.5 и обе забьют», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».