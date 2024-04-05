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«Металлург» Магнитогорск — «Автомобилист»: ставка Анатолия Емелина на матч Кубка Гагарина

«Металлург» Магнитогорск — «Автомобилист»: ставка Анатолия Емелина на матч Кубка Гагарина
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Автомобилист».

Ставка: победа «Автомобилиста» за 3.40.

«В Магнитогорске пройдёт четвёртый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина и местный «Металлург» постарается увеличить счёт в противостоянии с «Автомобилистом» из Екатеринбурга, а тот, в свою очередь, попробует его сравнять.

Первый матч в этой паре прошёл, как и ожидалось в суровых уральских разборках. Александр Петунин открыл счёт во второй части второго периода, а в концовке Павел Акользин забросил решающую шайбу. Даниил Романцев успел сократить отставание в счёте гостей, но не более. 2:1 – команда Андрея Разина выиграла первый матч.

В целом, подопечные Николая Заварухина мало в чём уступали «Магнитке» и во второй игре шансы на победу у них есть. Во-первых, им надо сравнивать счёт, во-вторых, «металлурги» сами дают своим соперникам эти возможности.И пока магнитогорцы, откровенно говоря, не выглядят каким-то гегемоном в этой серии. Ну а «автомобилистам» всё это на руку.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
05 апреля 2024, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команда Николая Заварухина выиграет и счёт в серии станет равным», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».

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