«Унион» — «Байер»: ставка Эльвина Керимова на игру Бундеслиги

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Унион» — «Байер».

Ставка: индивидуальный тотал угловых «Байера» в первом тайме больше 2.5 за 1.70.

«Унион» и «Байер» встретятся в 28-м туре немецкого чемпионата. Хозяева поля уже почти обезопасили себя от вылета. На 12-м месте идут берлинцы с девятиочковым отрывом от зоны стыковых матчей. Так что, я думаю, бороться за выживание на финише этого чемпионата «Унион», наверное, не будет.

Клуб не проигрывает уже два тура подряд. Ему не так просто забить. Так что придётся, наверное, где-то «Байеру» помучиться, учитывая, что это гостевая игра, и учитывая, что берлинцы умеют компактно и хорошо позиционно защищаться.

«Байер» идёт за чемпионством, имеет 13-очковое преимущество перед «Баварией». Такое не отыгрывается. Совсем скоро команда Хаби Алонсо будет праздновать чемпионство. Есть возможность ещё выиграть Кубок Германии — леверкузенцы вышли в финал турнира, обыграв «Фортуну» в полуфинале (4:0). В финале «Байер» сыграет с «Кайзерслаутерном», командой, которая идёт в нижней части таблицы второй Бундеслиги.

Также у «львов» на следующей неделе ещё четвертьфинальный матч Лиги Европы против «Вест Хэма». Возможно, «Байер» где-то будет состав ротировать. Пять дней будет у команды, чтобы восстановиться. В общем, я думаю, что может в этой игре и основных игроков Хаби Алонсо выпустить. Наверняка есть мотивация у клуба завершить чемпионат без поражений, сделать этот сезон историческим.

Я думаю, что «Байер», как всегда, будет играть в давление, мячом владеть будет большую часть времени. С первых минут «Унион» будет играть осторожно, низко защищаясь, и таким образом будет стараться создавать проблему «Байеру» в низком блоке. А «львам» нужно будет ломать голову над тем, как в позиционных атаках создавать моменты.

«Баейр» может где-то помучиться. Были такие уже матчи и выездные, и против команд из второй половины таблицы. Но команда Хаби Алонсо всё равно свои проблемы решала. Я здесь всё-таки на исход ставить не буду, потому что коэффициенты на «Байер» очень маленькие. Я возьму индивидуальный тотал угловых «Байера» в первом тайме больше 2.5 с коэффициентом 1.70», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».