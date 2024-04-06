«Ростов» – «Сочи»: прогноз Константина Генича на встречу РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» – «Сочи» в 23-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют за 1.77.

«Одна из самых любопытных, тренерских игр нас ожидает в Ростове-на-Дону. «Ростов» Валерия Карпина после успеха в Москве в матче с «Динамо» и выхода в следующий раунд Кубка России через серию пенальти в матче с «Химками» возвращается домой. И такой воодушевлённый прекрасным мартом, воодушевлённый тремя победами подряд в чемпионате «Ростов» будет принимать «Сочи». Одними ничьими сыт не будешь. Игра у «Сочи» есть. Игра яркая, интересная, с хорошими исполнителями. Вернётся Кордова. Очень здорово проявил себя нападающий Гуарирапа. И вообще игра «Сочи» очень приятное впечатление оставляет.

Вот этими ничьими, как я уже сказал, сыт не будешь. «Сочи» обязательно надо побеждать, а для этого нужно активно играть в атаку. Исполнители для этого имеются. «Ростов» хоть и немного пропускает в последнее время, но моменты у его ворот возникают регулярно. Динамовцы в прошлом туре забили только один, а могли забить и три, а может быть, и больше. Поэтому я думаю, что «Ростов» забьёт, разумеется, играя дома. Всё-таки проблемы в обороне у «Сочи» имеются, учитывая, что команда посвободнее, поактивнее стала играть. Но забьёт и «Сочи».

Мой прогноз на эту встречу – «обе забьют» за 1.77», — приводит слова Генича «РБ Спорт».