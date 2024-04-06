«Ростов» — «Сочи»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ 6 апреля

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч российской Премьер-лиги «Ростов» — «Сочи».

Ставка: победа «Ростова» за 1.87.

«Южное дерби состоится в рамках 23-го тура чемпионата России – «Ростов» примет дома «Сочи». Обе команды в последний месяцы показывали неплохие результаты для своего уровня. Хотя все же предпочтение я тут отдаю команде Карпина.

«Ростов» просто прекрасно вернулся после зимней паузы, сразу вошел в тонус. Клуб стал единственным в РПЛ, кто выиграл во всех трех турах в марте. Он набрал по три очка в играх с «Крыльями Советов» (2:0), с «Краснодаром» (2:1) и с «Динамо» (4:1). Думаю, очевидно, что все это не соперники из зоны вылета. Команда Карпина добыла тяжелые виктории в важных встречах.

Но в таблице РПЛ ростовчане все еще стоят не так высоко – влияют не лучшие результаты команды в первой половине сезона. Сейчас с 30 очками коллектив занимает девятое место – отстает от противников выше на пару очков. Думаю, продолжая демонстрировать те же результаты, «Ростов» точно закрепится в первой половине таблице Премьер-лиги по итогу.

«Сочи», на самом деле, тоже являются обладателями довольно неплохого «достижения», которое они добыли после зимней паузы. Клуб стал одним из шести в РПЛ, кто ни разу не проиграл за три встречи в марте. Правда, в случае с сочинцами, это все три ничьи. Но если вспоминать, что команда идет последней в лиге, даже три ничьи – неплохой результат.

Подопечные Морено добыли по одному очку в играх с «Балтикой» (0:0), с «Локомотивом» (2:2) и с ЦСКА (2:2). Последние два результата особенно важны для коллектива. Казалось, таким командам «Сочи» точно проиграет. С 14 очками клуб всё ещё идёт последним, и пока его отставание от соперников выше довольно велико – три и шесть очков. Так что «Сочи» нужно срочно начать побеждать.

Однако я не уверен, что виктории хозяева поля добьются в этом матче. «Ростов» находится в отличной форме. Подопечные Карпина будут готовы к сопротивлению в лице «Сочи», который будет чересчур активен из-за необходимости набирать очки. Три очка достанутся ростовчанам», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».