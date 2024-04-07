ЦСКА — «Факел»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Факел».

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 1.94.

«ЦСКА и «Факел» сойдутся в 23-м туре чемпионата России. Особой интриги тут не вижу – армейцы должны набирать три очка. Хотя легко им с воронежцами точно не будет.

ЦСКА показал неплохие результаты после зимней паузы. За три тура клуб ни разу не проиграл. Правда, и победа за этот период у армейцев была всего одна – 2:0 с «Крыльями Советов». Ещё два раза команда Федотова не смогла обыграть противников из зоны вылета – 1:1 с «Оренбургом» и 2:2 с «Сочи». В таблице ЦСКА теперь идёт четвёртым с 33 очками. Однако соперники выше сильно отрываются от него, а преследователи в лице «Локомотива» и «Спартака» как раз имеют почти столько же очков в активе.

«Факел» три тура РПЛ в марте провёл точно так же, как и ЦСКА – две ничьих и одна победа. Но, конечно, для воронежцев это более значимый успех, ведь в турнире они идут намного ниже армейцев – на 11-й строчке. Впрочем, отрыв «огнеопасных» от преследователей уже составляет шесть очков. В трёх турах «Факел» дважды поделил очки с «Пари НН» (1:1) и с «Оренбургом» (0:0), а также обыграл «Спартак» (2:0).

«Факел» уже не принимает участия в Кубке России, так что за этот месяц у него было меньше игр, чем у ЦСКА. Армейцы же в Пути РПЛ победили «Ростов» (2:0) и «Балтику» (1:0). Не думаю, что стоит брать в учёт фактор формы. ЦСКА сильнее «Факела». Да, воронежцы недавно сумели обыграть «Спартак». Но я уверен, что более собранных армейцев им не удастся одолеть», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».