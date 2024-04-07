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«Зенит» – «Балтика»: ставка Игоря Семшова на игру РПЛ в Санкт-Петербурге

«Зенит» – «Балтика»: ставка Игоря Семшова на игру РПЛ в Санкт-Петербурге
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч российской Премьер-лиги «Зенит» – «Балтика».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.81.

«Зенит» потерял очки в Самаре, сыграв вничью, тем не менее, команда после прошлого тура осталась на первом месте. А вот «Балтика» дома обыграла «Пари НН» (2:0). Команда немножко «задышала». Эта победа — глоток свежего воздуха, потому что она позволила команде подтянуться к стыковым матчам.

В Санкт-Петербурге «Балтике», безусловно, будет крайне сложно. «Зениту» отступать некуда, нужно брать три очка, чтобы не осложнять себе борьбу за чемпионство. Интересно, что в прошлом туре все претенденты потеряли очки. После победы в Москве над «Спартаком» в первом матче полуфинала Кубка России, игроки «Зенита» находятся в хорошем настроении. У меня нет сомнений в том, что команда с берегов Невы победит и, скорее всего, с разницей в два гола», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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