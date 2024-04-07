«Ахмат» – «Локомотив»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ в Грозном

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» – «Локомотив» в 23-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.05.

«В Грозном «Ахмат» будет принимать «Локомотив» Михаила Галактионова. Галактионов психует, рефлексирует, сам готов инициировать встречу с руководством, чтобы подать в отставку. Пока руководство уговаривает его никуда не уходить, но Михаила Михайловича можно понять. «Локомотив» очень неудачно вошел в это возобновление российского сезона — 5 матчей без побед. Плюс в этом матче будет отсутствовать Глушенков из-за перебора желтых карточек. И сама игра «Локомотива» выглядит несбалансированной. Да, хорошая группа атаки, даже несмотря на отсутствие Тикнизяна, Дзюбы, моменты «Локомотив» создает — с помощью Жемалетдинова, Миранчука, активных флангов. Но Глушенков это, конечно, очень серьезная потеря для нынешнего «Локомотива».

«Ахмат» провел свой матч в четверг в Кубке против «Оренбурга» — неудачно. И не так много времени у «Ахмата» на восстановление к матчу с железнодорожниками, привыканию к новому главному тренеру. Вот сумеет ли команда восстановиться, перезагрузиться – это большой вопрос.

По статистике мне нравится вариант «2-3 гола в матче». «Локомотиву» Галактионова под давлением надо сыграть аккуратно. Важно сыграть аккуратно в обороне, ну и поймать свои шансы в контригре на свободном пространстве. 1:1, 2:1, 2:0 в ту или другую сторону вполне допускаю в этом матче. Коэффициент – 2,05», — приводит слова Генича «РБ Спорт».