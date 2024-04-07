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«Динамо» — «Спартак»: прогноз Дениса Казанского на матч РПЛ 7 апреля

«Динамо» — «Спартак»: прогноз Дениса Казанского на матч РПЛ 7 апреля
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Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Спартак».

Ставка: ТМ 10.5 углового за 1.98.

«Динамо» и «Спартак» – две команды, которые и после рестарта, и после паузы на сборную выглядят невероятно весело для нейтрального наблюдателя. На деле «Спартак» штормит всё время, что внутри, что снаружи. У динамовцев победа над «Хабаровском» не в счёт, а вот то, что было в игре с «Ростовом», как раз говорит о том, что мы имеем дело с очень развлекательной для всех, но точно не для своих болельщиков командой Марцела Лички.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я жду результативной игры, потому что регулярно между ними верха пробиваются. Но я всё-таки обратил внимание на угловые. В последнее время динамовцы их подают в достатке, и вообще, в матчах с участием «Динамо» стабильно за 10 штук, у спартаковцев — наоборот. И те и другие прекрасно понимают, что решающий момент, решающая ошибка могут быть как раз после стандарта. Поэтому, на мой взгляд они будут избегать этих самых угловых, и мне кажется, что больше 10.5 не наберётся. Меньше 10.5 углового – вот что я ожидаю», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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