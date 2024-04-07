«Динамо» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата России

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Спартак».

Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 за 2.34.

«Обе команды в прошлом туре сыграли не очень удачно. «Спартак». не сумел дожать «Урал» (0:0), а «Динамо» пропустило четыре мяча и три из них за тайм от «Ростова». Понятно, что придётся вносить какие-то коррективы, тем более что обе команды сыграли на неделе в Кубке.

«Динамо» выиграло в Петербурге у «СКА-Хабаровска», а вот «Спартак». уступил «Зениту», но можно ли отталкиваться от этого матча? С одной стороны, можно, так как в первом тайме московский клуб был хорош, но во втором всё потерял.

Конечно нас ждёт дерби, но здесь нельзя выделять однозначного фаворита. «Динамо» играет интересней и забивает больше, чем «Спартак»… Но это дерби, и здесь многие вещи могут быть вопреки. «Динамо» плохо играет в защите, а мы всё это видели по последним трём матчам, особенно против «Ростова».

У «Спартака» всё же хорошая группа атаки, несмотря на то что уже три матча подряд в РПЛ забить не могут. Сыграю в этом матч от противного. Несмотря на то что «Спартак» играет в гостях, я считаю, что он забьёт, и забьёт не один гол. Сколько «Спартак» пропустит, я не знаю, но ставка на тотал гостей больше 1.5 мяча выглядит интересно за 2.34», — приводит слова Генича «РБ Спорт».