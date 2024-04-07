«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ 7 апреля

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 1.98.

«Северо-западное дерби мы увидим в 32-м туре чемпионата Англии. Соперники совсем недавно уже встречались в Кубке Англии, где тяжелейшую победу добыли «красные дьяволы». Но сейчас они встретятся в АПЛ, где у «красных» будет совсем другой настрой, я уверен.

«Ливерпуль» почти безупречно выступает, часто выигрывает. Единственные неудачи у него недавно были в матчах с «МЮ» в Кубке Англии (3:4) и с «Ман Сити» в АПЛ (1:1). Тяжёлый график у команды Клоппа. Помимо домашних турниров, она также участвует в Лиге Европы, где в прошлом раунде выбила «Спарту», забив ей суммарно за две встречи 11 голов.

В последних турах АПЛ мерсисайдцы без проблем справились с «Шеффилдом» и «Брайтоном», правда, пропустив от обоих по мячу – 3:1 и 2:1 соответственно. Но это победы в любом случае – они сейчас нужны подопечным Клоппа для борьбы за чемпионство. В таблице Премьер-лиги коллектив сейчас идёт первым с 70 баллами – отрыв от второго «Арсенала» составляет два очка, а от третьего «Ман Сити» — три.

А вот «МЮ», кажется, уже почти лишил себя шансов на участие в еврокубках. По крайней мере, в топ-5 команде будет очень тяжело попасть – разрыв между ним и «Тоттенхэмом» с пятой позиции насчитывает уже девять очков. И это неудивительно, ведь подопечные тен Хага проиграли в трёх из пяти последних туров.

Пару дней назад у команды была тяжёлая игра с «Челси». Там настоящие «качели» были, то «синие» вели в счёте и доминировали, то «красные дьяволы» перехватывали инициативу. Под конец матча казалось, что «МЮ» уже победит 3:2, но в добавленное время Палмер дважды забивает и приносит «Челси» победу.

Наверное, самая большая проблема «Юнайтед» сейчас – количество травмированных защитников. Даже в матче с «Челси» добавилось в лазарете два игрока обороны. «Ливерпуль» подобных проблем в этой линии не испытывает.

Конечно, «Ливерпуль» тут обязан выигрывать. Команда близка к чемпионству, нужно только не терять очков. Дополнительной мотивацией для подопечных Клоппа послужит и недавнее их поражение от «МЮ» в Кубке Англии. У хозяев поля шансов сейчас нет, я думаю», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».