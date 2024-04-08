«Удинезе» — «Интер»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Удинезе» — «Интер».

Ставка: победа «Интера» с форой (-1) за 1.70.

«Удинезе» примет дома «Интер» в 31-м туре чемпионата Италии. Тут, конечно, без шансов для хозяев поля. Миланцы сейчас просто набивают статистику – они без проблем победят.

По сути, «Интер» уже просто доигрывает сезон. Клуб вылетел из Лиги чемпионов от «Атлетико». Теперь команда Индзаги ждёт досрочного выигрыша скудетто. Это, я думаю, точно произойдёт. Ведь отрыв команды от «Милана» со второй строчки сейчас насчитывает 11 очков, при том, что у «Интера» на одну игру меньше.

После поражения от «Атлетико» миланцы ещё и потеряли очки в матче с «Наполи» (1:1). Но это была одноразовая акция – уже в следующем туре «Интер» справился с «Эмполи» (2:0). В остальных последних турах команда Индзаги тоже только побеждала. Уверен, что по такому сценарию она и завершит сезон.

У «Удинезе» всё, конечно, немного сложнее. С 28 очками клуб идёт на 14-й строчке. От зоны вылета он отрывается не так уж сильно – на три очка. Так что «зебрам» нельзя терпеть неудачи, с чем они в последнее время не справляются. В пяти турах у «Удинезе» всего одна победа над «Лацио» (2:1). В остальных противостояниях коллектив чередовал ничьи и поражения.

Уверен тут в победе «Интера». Хотя прямо-таки разгрома не жду. Миланцы сыграют расслабленно, забьют пару голов и на этом успокоятся. «Удинезе» — не тот соперник, который сейчас может оказать сопротивление подопечным Индзаги», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».