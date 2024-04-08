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«Удинезе» — «Интер»: прогноз «Чемпионата» на матч Серии А

«Удинезе» — «Интер»: прогноз «Чемпионата» на матч Серии А
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Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч чемпионата Италии «Удинезе» — «Интер».

Ставка: победа «Интера» с форой (-1.5) за 2.17.

«Интер» возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав в 30 матчах 79 очков. Подопечные Симоне Индзаги являются главными претендентами на чемпионство, поскольку они опережают ближайшего преследователя на 11 очков. С учётом хорошей формы «змей», они могут стать чемпионами досрочно.

Поскольку из Лиги чемпионов и Кубка Италии «нерадзурри» выбыли, им остаются только матчи Серии А. Руководство уверено в итоговой победе и уже рассматривает варианты усиления состава на будущий сезон. Источники сообщают о нескольких интересных сделках, которые могут произойти.

Италия - Серия А . 31-й тур
08 апреля 2024, понедельник. 21:45 МСК
Удинезе
Удине
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Интер» в хорошей форме, а для «Удинезе» наступает сложнейший отрезок сезона. В каждом матче чёрно-белым нужно набирать очки, но «змеи» по всем параметрам превосходят соперника. Рассмотрим ставку на победу «Интера» с форой (-1.5) за 2.17.

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