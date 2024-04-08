«Удинезе» — «Интер»: когда матч Серии А, во сколько начало, прогнозы и ставки

8 апреля состоится матч 31-го тура Серии А «Удинезе» — «Интер». Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу чёрно-синих можно с коэффициентом 1.43. Шансы чёрно-белых оцениваются в 7.30. На ничью дают коэффициент 4.65.

Аналитики считают, что матч «Удинезе» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.74. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.95.

«Удинезе» проводит сезон нестабильно. Неплохой по меркам Серии А состав, в котором выделяется перспективный полузащитник Лазар Самарджич, явно способен на большее, чем бороться за выживание. Чёрно-белые 16 матчей завершили вничью, причём из них девять — дома. Такого количества ничейных результатов нет ни у одной команды в этом сезоне Серии А. Таким образом, «Удинезе» после 30 матчей набрал 28 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.

«Интер» возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав в 30 матчах 79 очков. Подопечные Симоне Индзаги являются главными претендентами на чемпионство, поскольку они опережают ближайшего преследователя на 11 очков. С учётом хорошей формы «змей», они могут стать чемпионами досрочно.

Поскольку из Лиги чемпионов и Кубка Италии «нерадзурри» выбыли, им остаются только матчи Серии А. Руководство уверено в итоговой победе и уже рассматривает варианты усиления состава на будущий сезон. Источники сообщают о нескольких интересных сделках, которые могут произойти.