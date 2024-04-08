«Оренбург» — «Рубин»: прогноз Семёна Зигаева на матч РПЛ

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Рубин».

Ставка: «Рубин» не проиграет и ТМ 2.5 за 2.35.

«В чемпионате «Оренбург» не проигрывает уже три матча подряд — две ничьи, с ЦСКА и «Факелом», и победа над «Балтикой». За счёт этого команда Давида Деограсии немного поднялась в турнирной таблице и сейчас находится на 14-м месте. В Кубке у «Оренбурга» всё так же неплохо, в пути РПЛ они заняли второе место в группе с ЦСКА, «Сочи» и Факелом и вышли в плей-офф. Оренбуржцы уступили «Спартаку» по сумме двух матчей, но продолжили выступление в Пути регионов. Там удалось пройти «Ахмат» и теперь в кубке «Оренбург» ждёт встреча с «Динамо».

«Рубин» весеннюю часть чемпионата начал чуть хуже оренбуржцев. Ничья с «Краснодаром», поражение от «Пари НН» и победа в последнем туре над «Ахматом». Грозненцев обыграли со счетом 2:1, в составе казанцев отличились Лазар Ранджелович и Мирлинд Даку. «Рубин» идёт на 8-м месте, но победа в ближайшем матче практически наверняка поднимет их вверх по турнирной таблице, отставание от 5-го места минимальное, лишь одно очко. Матч первого круга завершился результативной ничьей 1:1, забили в том матче Джоэль Фамейе и Матиас Перес. Предполагаю, что и в ближайшей встрече нас не ждёт парад голов, обе команды играют не слишком результативно, ставя результат во главу угла. Предлагаю на этот матч выбрать ставку «Рубин» не проиграет и тотал меньше 2,5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».