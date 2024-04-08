«Оренбург» — «Рубин»: дата матча 23-го тура РПЛ, во сколько начало, где играют, прогноз

8 апреля состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Рубин». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу оренбуржцев можно с коэффициентом 2.50. Успех казанцев оценён в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Аналитики считают, что матч РПЛ «Оренбург» — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.24, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

После зимнего перерыва результаты выступлений «Оренбурга» улучшились. В последних трёх турах в РПЛ он сыграл вничью с ЦСКА (1:1) и «Факелом» (0:0), а обыграл «Балтику» (1:0). Также сине-белые вышли в полуфинал Пути регионов Кубка России, на выезде победив «Ахмат» (1:0).

«Рубин» не хуже возобновил сезон после зимнего перерыва, чем «Оренбург». Он сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1), досадно проиграл «Пари НН» (0:1) и победил «Ахмат» (2:1). Казанцы сократили отставание от четвёртого места в турнирной таблице РПЛ до совсем небольшого.

Команде по силам закончить сезон в топ-4. У других претендентов больше ресурсов. Только распоряжаются ими соперники не так эффективно, как Рашид Рахимов. «Рубин» на последнем отрезке сезона стабильнее конкурентов. За редким исключением, у него не возникает проблем с располагающимися ниже седьмой строчки командами.