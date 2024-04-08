«Оренбург» — «Рубин»: прогноз «Чемпионата» на матч РПЛ 8 апреля

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Рубин».

Ставка: «Рубин» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.20.

После зимнего перерыва результаты выступлений «Оренбурга» улучшились. В последних трёх турах в РПЛ он сыграл вничью с ЦСКА (1:1) и «Факелом» (0:0), а также победил «Балтику» (1:0). Кроме того, сине-белые вышли в полуфинал Пути регионов Кубка России, на выезде победив «Ахмат» (1:0).

Оренбуржцы занимают 14-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. У располагающегося на безопасном 12-м месте «Ахмата» столько же очков, но чуть лучше дополнительные показатели. Борьба за выживание придаёт сине-белым мотивацию и способствует улучшению показателей.

«Рубин» возобновил сезон после зимнего перерыва не хуже, чем «Оренбург». Он сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1), досадно проиграл «Пари НН» (0:1) и победил «Ахмат» (2:1). Казанцы сократили отставание от четвёртого места в турнирной таблице РПЛ до совсем небольшого.

Команде по силам закончить сезон в топ-4. У других претендентов больше ресурсов, только распоряжаются ими соперники не так эффективно, как Рашид Рахимов и его подопечные. «Рубин» на последнем отрезке сезона стабильнее конкурентов. За редким исключением у него не возникает проблем с располагающимися ниже седьмой строчки командами.

Скорее всего, встреча ознаменуется нерезультативной ничьей или минимальной победой казанцев. В обороне у обоих клубов полный порядок. При этом оренбуржцев частенько подводит завершение. Они постепенно прибавляют, но той стабильности, которая имеется у «Рубина», пока не наблюдается. Думается, Рашид Рахимов сделает выводы из встречи с «Ахматом» и больше не допустит расслабленности подопечных.