«Торонто» — «Питтсбург»: прогноз «Чемпионата» на матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч НХЛ «Торонто» — «Питтсбург».

Ставка: победа «Питтсбурга» за 2.69.

Главная интрига регулярного чемпионата разворачивается в Столичном дивизионе. На плей-офф претендуют «Айлендерс», «Питтсбург», «Филадельфия» и «Вашингтон». Ещё несколько дней тому назад казалось, что Александр Овечкин решил задачу, но последовали поражения, которые создали барьер перед выходом в плей-офф.

Но самый неожиданный претендент — это «Питтсбург». Сложилось ощущение, что Сидни Кросби и Евгений Малкин большую часть сезона копили силы, а на финишной прямой включили форсаж. «Пингвинз» выиграли четыре последних матча и, набрав 83 очка. От попадания в зону уайлд-кард их отделяют всего несколько очков.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 09 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Пингвинз», вероятно, вышли на пик формы и выиграли шесть из семи последних матчей. «Торонто» также в хорошем тонусе, но «Мэйпл Лифс» уже обеспечили место в плей-офф, а для Малкина и Кросби — это главная задача на решающем отрезке регулярного чемпионата. Поэтому предлагаем рассмотреть ставку на победу «Питтсбурга» за 2.69. У него нешуточная мотивация.