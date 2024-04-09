«Арсенал» — «Бавария»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Бавария».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.79.

«Арсенал» и «Бавария» встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов. «Канониры» в этом сезоне очень хороши, может, даже до финала еврокубка дойдут. А вот в нынешних мюнхенцев особо не верится.

«Бавария» ужасно показала себя в Бундеслиге. Команда чередует серии побед и неудач. Сейчас вот в последнем туре подопечные Тухеля, можно сказать, позорно проиграли новичку лиги – 2:3 от «Хайденхайма». До этого были более ожидаемые 0:2 с «Боруссией». Конечно, ни о какой борьбе за лидерство речи давно не идёт.

«Арсенал» показывает почти что образцовый свой сезон. Единолично лидировать в турнире ему мешают только «Ливерпуль» и «Ман Сити». Именно они «составляют компанию» подопечным Артеты на верхушке таблицы.

Почти во всех своих матчах «Арсенал» выигрывает. Недавно очки клуб потерял только в игре с «Ман Сити» — 0:0. В остальных противостояниях «пушкари» выглядят очень хорошо, почти только побеждают и много забивают.

Думаю, тут очень тяжело будет «Баварии». В домашней лиге клуб хотя бы постарается не выпасть из топ-5. А Лига чемпионов сейчас не настолько нужна подопечным Тухеля, я думаю. «Арсенал» же будет окрылён тем, что уже даже в четвертьфинал ЛЧ ему удалось попасть», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».