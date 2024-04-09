«Арсенал» — «Бавария»: ставка Асана Абибуллаева на игру плей-офф Лиги чемпионов

Известный спортивный журналист и блогер Асан Абибуллаев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» – «Бавария».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.76.

«Вот и настал тот день, когда мы впервые за 14 лет сыграем свой матч в рамках 1/4 ЛЧ. Впервые за долгие годы букмекеры отдают предпочтение именно нам. Считается, что мы — фавориты этой пары, а вот у команды Тухеля вообще всё плохо. Чемпионат точно проигран, «Байер» – чемпион. Вообще, Томас планировал уйти в конце сезона, но всё так плохо, что могут уволить в апреле, не дожидаясь концовки. По крайней мере, так пишут немецкие СМИ.

Но всё это нас не должно волновать, должны быть сконцентрированы на своём. Тем более что ряд игроков вернулись в строй команды. Кто знает, возможно, мы часть майндгеймз от Тухеля – у него точно большой опыт в ЛЧ, и всё ещё отличный набор игроков. Для них Лига чемпионов – это последний шанс что-то выиграть в этом сезоне.

Прогнозировать сложно, но игра на «Эмирейтс» должна точно дать буст перед выездом на «Альянц Арену» – потому что в Лондоне будет без болельщиков «Баварии». Только максимальный шум, энергия, чтобы команда сделала большой задел перед выездом», — приводит слова Абибуллаева «ВсёПроСпорт».