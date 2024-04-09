«Арсенал» — «Бавария»: ставка Романа Павлюченко на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Бавария».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.79.

«Наконец-то возвращается Лига чемпионов! Интереснейшие пары четвертьфинала, и одна из них – «Арсенал» и «Бавария». Для меня тут фаворитом является представитель Англии.

«Бавария» уже точно провалила сезон в Бундеслиге. «Жирной точкой» стало поражение команды новичку лиги – 2:3 от «Хайденхайма» на прошлых выходных. До этого подопечные Тухеля ещё и уступили в принципиальном матче дортмундской «Боруссии» (0:2). В чемпионате мюнхенцы вряд ли сумеют догнать лидирующий «Байер» — разрыв слишком большой.

«Арсенал» же всё ещё находится в чемпионской гонке АПЛ. Более того, на данный момент клуб является лидером турнира. «Ливерпуль» потерял очки в прошлом туре и теперь идёт вторым в чемпионате, но только по дополнительным параметрам проигрывая «канонирам». Впрочем, их обоих преследует ещё и «Ман Сити».

«Арсенал» выступает очень уверенно, это видно по матчам с разными соперниками. Так, команда Артеты без проблем обыгрывает лёгкие команды– 2:0 с «Лутон Таун», 3:0 – с «Брайтоном», а также не теряется на фоне сильных противников – 0:0 с «Ман Сити», 2:0 – с «Порту».

Да, «Бавария» может сейчас все силы кинуть на Лигу чемпионов – в чемпионате Германии ей ловить уже нечего. Но всё же слишком слабые выступления показывают подопечные Тухеля. А вот «Арсенал» смотрится очень неплохо – сейчас он ещё и играет дома», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».