«Арсенал» — «Бавария»: прогноз Виктора Гусева на игру Лиги чемпионов в Англии

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Бавария».

Ставка: ничья за 4.21.

«Сегодня речь пойдёт о первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Баварией». Для начала об общей статистике, которая не в пользу «Арсенала». Лондонцы выиграли четыре раза, три раза была ничья, семь побед в активе «Баварии». Команды пять раз сошлись на стадии плей-офф, и ни разу «Арсенал» не прошёл дальше. В последний раз в 2017 году «Бавария» вообще дважды разгромила соперника со счётом 5:1.

В национальных чемпионатах обе команды сыграли в субботу. Обе команды занимают в своих лигах вторые места. Им противостояли команды из середины турнирной таблицы. «Хайденхайм» и вовсе новичок Бундеслиги. Сначала забили Кейн и Гнабри, но во втором тайме мюнхенцы пропустили трижды и сенсационно проиграли. У «Баварии» отсутствовали пять игроков, которых не будет и против «Арсенала». Вот такие потери. Но все остальные играли. Возможно, мюнхенцы слишком много думали о приближающемся матче в Лондоне. Тем более в Бундеслиге у «Баварии» остаётся мало шансов, чтобы взять чемпионство.

«Арсенал» уверенно разобрался с «Брайтоном», не испытав никаких проблем. Канониры сохраняют мысли о необходимости борьбы и за титул в АПЛ, и в плей-офф Лиги чемпионов. Для «Баварии» сезон складывается плохо, наверняка акцент будет сделан на Лигу чемпионов. После поражения от «Ливерпуля» «Арсенал» одержал 11 побед, один раз сыграл вничью и проиграл «Порту», который всё равно прошёл по итогам двух матчей. У «Баварии» не будет болельщиков. Этот факт только усилит ощущение домашнего поля для «Арсенала».

Многие отдают предпочтение «Арсеналу», но у «Баварии» тоже есть свои козыри. Мюнхенцы слишком сконцентрированы именно на Лиге чемпионов. Этим турниром они могут исправить неудачный сезон, а Томас Тухель — сохранить тренерский пост. Поэтому склоняюсь к равенству сил», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».