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«Арсенал» — «Бавария»: прогноз Семёна Зигаева на игру плей-офф Лиги чемпионов

«Арсенал» — «Бавария»: прогноз Семёна Зигаева на игру плей-офф Лиги чемпионов
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Бавария».

Ставка: «Арсенал» не проиграет и ТБ 2.5 за 2.10.

«Лондонцы потрясающе проводят вторую часть сезона, в чемпионате уже 11 матчей без поражений. Кроме того, команда Микеля Артеты не пропускает в последних трёх матчах АПЛ. Последняя игра закончилась разгромной победой над «Брайтоном» — 3:0, отличились Сака, Хаверц и Троссард. После ничейного матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» именно лондонцы забрались на вершину таблицы, и это за семь туров до конца чемпионата.

В Лиге чемпионов дела у «канониров» также обстоят неплохо. «Арсенал» помучил своих болельщиков в противостоянии с «Порту», но смог выйти в четвертьфинал благодаря удачно проведённой серии пенальти.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бавария» проваливает сезон, в чемпионате у мюнхенцев два поражения подряд, теперь «Байеру» для того, чтобы стать чемпионом, необходимо набрать всего лишь три очка в оставшихся шести турах. С Кубком Германии также не задалось, поражение от «Саарбрюккена» из третьей лиги не позволило команде Томаса Тухеля рассчитывать хотя бы на один внутренний трофей.

Единственным турниром, в котором «Бавария» может хоть на что-то рассчитывать, остаётся Лига чемпионов. 1/8 финала немцы прошли не без проблем, поражение 0:1 в первом матче оставляло «Лацио» хорошие шансы на продолжение борьбы. Дома «Бавария» оказалась значительно сильнее, победа 3:0 и выход в следующий раунд. «Арсенал» в отличной форме, «Бавария» же, наоборот, проигрывает матч за матчем. В предстоящей игре предлагаю поставить на то, что «Арсенал» не проиграет + тотал будет больше 2.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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